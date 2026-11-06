Delta Magnets: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Delta Magnets hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.29 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.220 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Delta Magnets mit einem Umsatz von insgesamt 181.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 28.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch