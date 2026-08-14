Delta Magnets legte Quartalsergebnis vor

Delta Magnets hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.29 INR. Im Vorjahresquartal hatten -2.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 190.8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143.2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch