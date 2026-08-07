Delta Israel Brands verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Delta Israel Brands lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.47 ILS. Im Vorjahresviertel waren 1.16 ILS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delta Israel Brands in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 310.4 Millionen ILS im Vergleich zu 262.8 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch