Delta-Galil Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Delta-Galil Industries präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.00 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.73 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1.81 Milliarden ILS – das entspricht einem Abschlag von 0.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.81 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch