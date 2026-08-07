Delta-Galil Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Delta-Galil Industries hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3.40 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Delta-Galil Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 2.08 ILS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10.04 Prozent auf 1.51 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel hatte Delta-Galil Industries 1.68 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch