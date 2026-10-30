Delta Electronics (Thailand) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Delta Electronics (Thailand) äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.62 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.600 THB erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Delta Electronics (Thailand) im vergangenen Quartal 75.80 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta Electronics (Thailand) 53.21 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch