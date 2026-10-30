Delta Electronics (Thailand) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Delta Electronics (Thailand) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.02 SGD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.92 Milliarden SGD – ein Plus von 38.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Delta Electronics (Thailand) 2.11 Milliarden SGD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch