Delta Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Delta Electronics präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1.41 USD gegenüber 1.20 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.55 Prozent auf 6.16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch