Delta Airlines-Aktie vorbörslich höher: Jahresprognose angehoben

Das Unternehmen profitiere von einer steigenden Nachfrage nach Flugreisen sowie niedrigeren Kerosinkosten, teilte Delta am Donnerstag in Atlanta bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal mit. Dazu komme, dass die Kapazitäten knapper würden, seitdem der neue Boeing -Flieger 737-Max auf Geheiss der Regulierungsbehörden am Boden bleiben muss. Delta selbst hat keine Flieger dieses Typs in seiner Flotte.

Die Fluggesellschaft erwartet nun ein Ergebnis je Aktie von 6,75 bis 7,25 US-Dollar, nach zuvor prognostizierten 6 bis 7 Dollar je Anteilsschein. Analysten gingen bislang im Schnitt von 6,97 Dollar aus. Der Umsatz soll im laufenden Jahr um 6 bis 7 Prozent steigen, was Mehreinnahmen von rund 3 Milliarden Dollar bedeuten würden.

Im zweiten Quartal steigerte Delta den Umsatz um 6,5 Prozent auf rund 12,5 Milliarden Dollar. Dabei profitierte das Unternehmen von seinem Kundenprogramm, steigenden Erlösen aus Wartungsprogrammen für andere Fluggesellschaften sowie den stärkeren Verkauf von Premiumangeboten. Das bereinigte Nettoergebnis stieg um knapp ein Viertel auf 1,5 Milliarden Dollar.

Im vorbörslichen Handel geht es für die Delta Airlines-Aktie 2,07 Prozent nach oben auf 60,70 Dollar. /nas/tav/stk

ATLANTA (awp international)