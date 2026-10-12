Delta Air Lines präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Delta Air Lines hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.15 USD, nach 2.17 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 20.19 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Delta Air Lines 16.67 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch