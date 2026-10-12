Delta Air Lines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Delta Air Lines hat am 09.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 215.60 ARS gegenüber 360.36 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Delta Air Lines im vergangenen Quartal 30’275.58 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delta Air Lines 22’150.45 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch