Delta Air Lines: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Delta Air Lines präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 103.70 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 90.85 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch