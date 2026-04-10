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10.04.2026 06:37:00
Delta Air Lines: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Delta Air Lines hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Delta Air Lines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.370 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.92 Prozent auf 15.85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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