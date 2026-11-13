Delphi World Money: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Delphi World Money hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.52 INR. Im Vorjahresquartal waren 0.250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Delphi World Money mit einem Umsatz von insgesamt 2.86 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16.52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch