Delphi Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Delphi Bank präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Delphi Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.200 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 4.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch