Delphax Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Delphax Technologies hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.010 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0.010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Delphax Technologies 0.01 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0.01 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch