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17.11.2026 11:06:36
Deloitte Schweiz macht 2025/2026 weniger Umsatz
Zürich (awp) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte hat im Schweizer Geschäft im vergangenen Geschäftsjahr 2025/2026 (per Ende Mai) weniger Umsatz erzielt. Geopolitische, wirtschaftliche und rechtliche Unsicherheiten hätten die Investitionen vieler Unternehmen gebremst, was sich vor allem auf das Beratungsgeschäft auswirkte, schreibt die Gesellschaft. Auch hohe Investitionen in KI hätten die weiteren Investitionsmöglichkeiten vieler Unternehmen eingeschränkt.
So sanken die Einnahmen um 3,9 Prozent auf 562,5 Millionen Franken, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Beratungsgeschäft, der grösste Geschäftsbereich von Deloitte Schweiz, schrumpfte um knapp 7 Prozent auf 323,1 Millionen Franken. Tax & Legal wuchs dagegen um 2 Prozent auf 100,7 Millionen Franken. Audit & Assurance hielt sich mit 138,7 Millionen Franken ungefähr auf Vorjahresniveau.
Investitionen in KI-Transformation
Deloitte Schweiz investierte im Berichtsjahr selbst in die eigene KI-Transformation. Zudem stellte das Unternehmen 450 neue Mitarbeitende ein. Das waren 45 mehr als im Vorjahr. Insgesamt ging der Personalbestand allerdings um 3,6 Prozent auf 2412 Mitarbeitende zurück.
Mit Blick nach vorn zeigt sich das Management vorsichtig zuversichtlich. "Wir rechnen auch im laufenden Geschäftsjahr nicht mit einem einfacheren Umfeld", wird Reto Savoia, CEO von Deloitte Schweiz, zitiert. Der Bedarf an Unterstützung bleibe aber hoch, "ob beim wirksamen Einsatz von KI oder im Umgang mit neuer Regulierung".
ls/hr
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