Dell Technologies hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 180.09 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42.67 ARS je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 83’088.98 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 37’550.82 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch