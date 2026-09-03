Dell Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dell Technologies hat am 01.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56.91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.97 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch