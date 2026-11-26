Dell Technologies gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.37 CAD, nach 0.090 CAD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.94 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 37.53 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch