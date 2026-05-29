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29.05.2026 16:39:36

Dell mit glänzenden Geschäften dank KI-Boom

(Kurs aktualisiert)

ROUND ROCK (awp international) - Der US-Computerkonzern Dell rechnet getrieben vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) mit einem noch besseren Geschäftsjahr als Experten bereits erwartet hatten. Der Umsatz mit KI-Servern werde 2026/27 bei 60 Milliarden US-Dollar (rund 51,6 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Zuvor hatte die Prognose um zehn Milliarden Dollar niedriger gelegen. Insgesamt rechnet Dell bei den Erlösen jetzt mit 165 bis 169 Milliarden Dollar nach 138 bis 142 Milliarden zuvor. Die Dell bereits seit einiger Zeit als einer der KI-Gewinner sehenden Experten erwarten bisher das obere Ende der alten Spanne.

Auch beim Gewinn je Aktie wurde Dell optimistischer. Dort rechnet das Unternehmen nun mit einer Spannenmitte von 17,90 Dollar und damit fünf Dollar mehr als zuvor. Analysten rechnen hier noch mit 13,14 Dollar.

Die Anleger zeigten sich begeistert. Die Dell-Aktie machte im frühen US-Handel am Freitag zuletzt einen Kurssprung um fast ein Drittel auf ein Rekordhoch. Das Plus seit Jahresanfang liegt bei gut 230 Prozent, der S&P 500 bringt es nur auf knapp elf Prozent.

Analysten erhöhten am Freitag reihenweise massiv ihre Kursziele für die Aktie, teilweise wurden sie sogar vervielfacht. Wamsi Mohan von der Bank of America hat sein Ziel fast verdoppelt: Er hält im Rahmen einer bestätigten Kaufempfehlung einen weiteren Anstieg auf bis zu 500 Dollar für möglich.

"So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI den Quartalsbericht.

Im ersten Geschäftsquartal war der Umsatz mit KI-Servern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 757 Prozent auf 16,1 Milliarden Dollar nach oben gesprungen. Die Erlöse der entsprechenden Sparte ISG legten immerhin noch um 181 Prozent ebenfalls auf einen Rekordwert von 29 Milliarden Dollar zu. Dagegen verblasste der eigentlich sehr ordentliche Umsatzanstieg in der Sparte CSG, zu der auch Personalcomputer gehören, von 17 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte unter dem Strich um 256 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar zu. Auch mit den Quartalszahlen übertraf Dell die Markterwartungen deutlich.

Beim Börsenwert ist Dell mit 206 Milliarden Dollar auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstag dennoch verglichen mit den Platzhirschen der Technologiebranche ein Zwerg. Einige von ihnen wie zum Beispiel Microsoft und Alphabet bewegen sich bereits im Bereich von mehreren Billionen Dollar./he/err/jha/he

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