Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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02.09.2026 09:11:00
Dell: Aktie legt zu - KI-Boom lässt Gewinn und Umsatz Erwartungen übertreffen
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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