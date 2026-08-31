Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies legt am Abend zu

Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 467,87 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'682 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 474,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 463,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 653'579 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 514,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 9,86 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 110,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 76,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,49 USD. Dell Technologies veröffentlichte am 28.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 5,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 43.85 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 18,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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