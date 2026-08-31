Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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31.08.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 465,37 USD.
Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 16:28 Uhr 2,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'665 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 474,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 463,91 USD. Zuletzt wurden via New York 253'975 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 514,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 9,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,49 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Dell Technologies am 28.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.85 Mrd. USD im Vergleich zu 29.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 18,95 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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