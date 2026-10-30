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30.10.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies fällt am Abend tief
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 11,6 Prozent auf 420,34 USD ab.
Das Papier von Dell Technologies gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 11,6 Prozent auf 420,34 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'557 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Dell Technologies-Aktie bis auf 413,39 USD. Bei 414,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 1'165'053 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 595,51 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2026 erreicht. Gewinne von 41,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Dell Technologies-Aktie 281,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,82 USD je Dell Technologies-Aktie. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.91 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 25,91 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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