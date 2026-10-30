Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Tiefenrausch

Die Dell Technologies-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 9,7 Prozent auf 429,39 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'610 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 414,37 USD. Bei 414,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 559'819 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 27,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 110,26 USD fiel das Papier am 22.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 74,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,82 USD. Im Vorjahr hatte Dell Technologies 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. In Sachen EPS wurden 6,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dell Technologies 1,70 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 56,72 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 25,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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