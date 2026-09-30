Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies reagiert am Abend positiv

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 542,70 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Dell Technologies-Aktie sogar auf 553,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 546,48 USD. Bisher wurden via New York 384'904 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2026 auf bis zu 595,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 9,73 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,68 Prozent.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,50 USD ausgeschüttet werden. Am 01.09.2026 äusserte sich Dell Technologies zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 35,27 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen