Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Zum Vortag unverändert notierte die Dell Technologies-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 539,65 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'709 Punkten tendiert. Bei 553,46 USD markierte die Dell Technologies-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 538,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 546,48 USD. Bisher wurden heute 199'476 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 595,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 10,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 79,57 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,50 USD. Dell Technologies veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umsetzen können.

Für das Jahr 2029 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 35,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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