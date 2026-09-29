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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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29.09.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend mit negativen Vorzeichen

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 540,96 USD.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 540,96 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Dell Technologies-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 538,18 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 548,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 408'013 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 110,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 79,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,50 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 29.94 Mrd. USD eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 25,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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