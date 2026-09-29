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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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29.09.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies steigt am Nachmittag

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 547,00 USD.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 547,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'685 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Dell Technologies-Aktie bei 550,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 548,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 175'320 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei 595,51 USD markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 8,87 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Abschläge von 79,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,34 USD, nach 1,70 USD im Vorjahresvergleich. Dell Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Dell Technologies-Aktie in Höhe von 25,89 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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