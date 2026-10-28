Dell Technologies Aktie News: Anleger schicken Dell Technologies am Abend auf rotes Terrain

Die Dell Technologies-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 494,55 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'729 Punkten steht. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 487,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 504,08 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 427'442 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,26 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,70 Prozent.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,82 USD je Dell Technologies-Aktie. Am 01.09.2026 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,70 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 56,72 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies im Jahr 2027 25,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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