Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 495,44 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'736 Punkten liegt. Der Kurs der Dell Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 487,83 USD nach. Bei 504,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 245'289 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 20,20 Prozent zulegen. Bei 110,26 USD fiel das Papier am 22.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 77,75 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.91 Mrd. USD im Vergleich zu 29.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 25,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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