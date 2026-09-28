Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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28.09.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagabend mit Abschlägen
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Dell Technologies-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 544,69 USD ab.
Um 20:26 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,2 Prozent auf 544,69 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'698 Punkten realisiert. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 535,58 USD. Bei 553,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 464'380 Dell Technologies-Aktien.
Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 9,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2026 Kursverluste bis auf 110,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,50 USD. Dell Technologies veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 25,89 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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