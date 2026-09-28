Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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28.09.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 539,72 USD abwärts.
Die Dell Technologies-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 539,72 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'706 Punkten liegt. Im Tief verlor die Dell Technologies-Aktie bis auf 538,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 553,97 USD. Zuletzt wechselten via New York 206'290 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 10,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 2,10 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 01.09.2026. Das EPS belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 46.91 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 25,89 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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