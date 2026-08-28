Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Dell Technologies-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 460,13 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'708 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Dell Technologies-Aktie bei 458,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 467,58 USD. Bisher wurden heute 514'952 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 514,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 11,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2026 (110,26 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 76,04 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,49 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 28.05.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dell Technologies ein EPS von 1,37 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Dell Technologies 43.85 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 18,95 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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