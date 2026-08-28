Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Freitagnachmittag in Rot

Um 16:28 Uhr ging es für die Dell Technologies-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 465,40 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. Die Dell Technologies-Aktie sank bis auf 465,10 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 467,58 USD. Bisher wurden heute 179'839 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (514,00 USD) erklomm das Papier am 14.08.2026. 10,44 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,31 Prozent.

Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,49 USD ausgeschüttet werden. Dell Technologies gewährte am 28.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,24 USD gegenüber 1,37 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 43.85 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 23.39 Mrd. USD umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 18,95 USD je Aktie in den Dell Technologies-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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