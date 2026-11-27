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27.11.2026 20:27:13
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies zieht am Abend deutlich an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 316,96 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 20:26 Uhr 6,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'297 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 317,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 304,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'671'125 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 87,88 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 65,21 Prozent Luft nach unten.
Für Dell Technologies-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Dell Technologies am 24.11.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 103,13 Prozent auf 54.94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 29,14 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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