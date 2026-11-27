Um 16:28 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 314,10 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten tendiert. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 314,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 304,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 681'430 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 595,51 USD an. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 47,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,26 USD. Dieser Wert wurde am 22.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 184,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 USD. Am 24.11.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,82 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.05 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 29,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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