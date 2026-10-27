Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies bricht am Abend nach oben aus

Um 20:26 Uhr stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,9 Prozent auf 503,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'728 Punkten notiert. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 507,38 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 475,00 USD. Bisher wurden heute 672'098 Dell Technologies-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 595,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Kursplus von 18,19 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Dell Technologies-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 USD. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 46.91 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 56,72 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 25,91 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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