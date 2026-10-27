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27.10.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag auf Höhenflug
Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,5 Prozent auf 501,90 USD.
Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 16:28 Uhr 7,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 504,00 USD aus. Bei 475,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410'342 Dell Technologies-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Gewinne von 18,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2026 auf bis zu 110,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 355,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 46.91 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2027 25,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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