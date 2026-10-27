Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’598 0.4%  SPI 20’600 0.5%  Dow 52’401 0.1%  DAX 25’591 0.7%  Euro 0.9227 -0.2%  EStoxx50 6’165 0.8%  Gold 4’064 1.3%  Bitcoin 66’754 0.8%  Dollar 0.8284 0.1%  Öl 113.7 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Musks Rezept gegen den US-Schuldenberg: KI und Robotik - was das für Tesla bedeutet
Mercedes-Benz-Aktie verliert: Deutlich niedrigere Margenerwartung, China bremst
Druck aus China: Geraten die Aktien von Samsung und SK hynix ins Wanken?
Basilea-Aktie mit kräftigem Kursplus: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher
Suche...
ETF Sparplan

Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag auf Höhenflug

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag auf Höhenflug

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,5 Prozent auf 501,90 USD.

Dell Technologies
414.43 CHF 5.70%
Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel gewannen die Dell Technologies-Papiere um 16:28 Uhr 7,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die Dell Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 504,00 USD aus. Bei 475,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 410'342 Dell Technologies-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 595,51 USD. Gewinne von 18,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2026 auf bis zu 110,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 355,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Im Vorjahr erhielten Dell Technologies-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Am 01.09.2026 hat Dell Technologies die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 46.91 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Dell Technologies im Jahr 2027 25,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht


Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung

Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Dell Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Dell Technologies

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:36 Logo WHS DAX überraschend stark – jetzt noch LONG vor der Fed?
15:21 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
14:49 Rückversicherer als Profiteure der Klimaanpassung
09:43 Marktüberblick: Bayer, Fraport und flatexDEGIRO gesucht
09:29 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
09:26 SMI startet freundlich in die neue Woche
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Positiver Wochenstart
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’186.54 19.39 S7BCRU
Short 15’495.69 13.72 SNBC4U
Short 16’049.97 8.97 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.92 SSTYBU
Long 13’668.55 13.98 S2BY4U
Long 13’063.79 8.89 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
UBS-Aktie freundlich: Chef Ermotti stellt sich parlamentarischer Befragung zur „Lex UBS“
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis
Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.