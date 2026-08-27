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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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27.08.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagabend gefragt

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Donnerstagabend gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 464,35 USD.

Dell Technologies
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Das Papier von Dell Technologies konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 464,35 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'717 Punkten liegt. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 472,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 466,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 479'788 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 514,00 USD erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 10,69 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 76,25 Prozent sinken.

Dell Technologies-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,49 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Dell Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 43.85 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 87,49 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 18,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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