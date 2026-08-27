Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Dell Technologies-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 469,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 472,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 466,68 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 191'644 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 514,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Dell Technologies-Aktie 9,54 Prozent zulegen. Am 22.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,49 USD. Dell Technologies liess sich am 28.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dell Technologies einen Umsatz von 23.39 Mrd. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 18,95 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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