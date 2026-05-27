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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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27.05.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend gefragt

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Abend gefragt

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 307,67 USD.

Dell Technologies
243.10 CHF 0.16%
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Um 20:26 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 307,67 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'523 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Dell Technologies-Aktie bis auf 312,00 USD. Bei 306,53 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 648'134 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.05.2026 bei 312,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,41 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 106,43 USD am 03.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,41 Prozent.

Nachdem Dell Technologies seine Aktionäre 2026 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,46 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 26.02.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 2,15 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,13 Prozent auf 33.36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 17,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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