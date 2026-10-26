Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Montagabend freundlich

Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 472,71 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'679 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 475,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 467,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 480'908 Dell Technologies-Aktien.

Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 595,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 25,98 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,26 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 76,67 Prozent Luft nach unten.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 USD aus. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46.91 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 29.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Experten taxieren den Dell Technologies-Gewinn für das Jahr 2027 auf 25,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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