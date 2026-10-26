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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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26.10.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Dell Technologies. Zuletzt stieg die Dell Technologies-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 467,37 USD.

Dell Technologies
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Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 467,37 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'696 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bei 468,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 467,58 USD. Der Tagesumsatz der Dell Technologies-Aktie belief sich zuletzt auf 255'911 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 595,51 USD erreichte der Titel am 19.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,42 Prozent. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,82 USD. Am 01.09.2026 lud Dell Technologies zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Es stand ein EPS von 6,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dell Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.91 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 25,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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