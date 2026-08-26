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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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26.08.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Anleger schicken Dell Technologies am Mittwochabend ins Plus

Dell Technologies Aktie News: Anleger schicken Dell Technologies am Mittwochabend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 465,08 USD.

Dell Technologies
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Um 20:26 Uhr ging es für das Dell Technologies-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 465,08 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'673 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 467,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 452,82 USD. Bisher wurden via New York 496'290 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 514,00 USD. 10,52 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2026 bei 110,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 76,29 Prozent Luft nach unten.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 USD. Am 28.05.2026 hat Dell Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,24 USD gegenüber 1,37 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 43.85 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 18,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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