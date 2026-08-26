Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Suche...

Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 16:29:00

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Zuletzt sprang die Dell Technologies-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 463,91 USD zu.

Dell Technologies
363.82 CHF 4.48%
Kaufen Verkaufen

Die Dell Technologies-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 463,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 467,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 452,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200'051 Stück gehandelt.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 514,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 9,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 76,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 43.85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 23.39 Mrd. USD umsetzen können.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 18,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Dell-Aktie hängt die KI-Konkurrenz ab: Warum AMD und Micron nicht mithalten können

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient


Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Dell Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten