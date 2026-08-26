Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Dell Technologies-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 463,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Dell Technologies-Aktie bei 467,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 452,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200'051 Stück gehandelt.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 514,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Dell Technologies-Aktie damit 9,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,26 USD am 22.01.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 76,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Dell Technologies am 28.05.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 43.85 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 23.39 Mrd. USD umsetzen können.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 18,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Dell-Aktie hängt die KI-Konkurrenz ab: Warum AMD und Micron nicht mithalten können

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient