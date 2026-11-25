Die Dell Technologies-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 295,71 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'184 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 296,39 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 266,70 USD. Bisher wurden via New York 2'636'869 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2026 markierte das Papier bei 595,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 101,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 110,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 62,71 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Dell Technologies-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,52 USD aus. Dell Technologies liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,72 Prozent auf 46.91 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Dell Technologies-Gewinn in Höhe von 27,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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