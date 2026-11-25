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25.11.2026 16:29:00
Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies am Nachmittag tiefrot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,3 Prozent bei 273,73 USD.
Die Dell Technologies-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,3 Prozent auf 273,73 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 265,00 USD. Bei 266,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1'150'893 Dell Technologies-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2026 auf bis zu 595,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Dell Technologies-Aktie derzeit noch 117,55 Prozent Luft nach oben. Bei 110,26 USD fiel das Papier am 22.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 59,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,52 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2026. Dell Technologies veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Dell Technologies im vergangenen Quartal 46.91 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dell Technologies 29.94 Mrd. USD umsetzen können.
In der Dell Technologies-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 27,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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