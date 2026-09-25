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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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25.09.2026 20:27:13

Dell Technologies Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Dell Technologies ein

Dell Technologies Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Dell Technologies ein

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Dell Technologies-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 568,71 USD.

Dell Technologies
463.49 CHF 5.21%
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Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 568,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 573,51 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 546,29 USD. Von der Dell Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 769'336 Stück gehandelt.

Am 19.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 595,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,71 Prozent Plus fehlen der Dell Technologies-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 110,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Dell Technologies-Aktie mit einem Verlust von 80,61 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Dell Technologies-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Dell Technologies 2,10 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 01.09.2026 vor. Das EPS belief sich auf 6,34 USD gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.91 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,89 USD je Dell Technologies-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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